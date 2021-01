Frankfurt-Boss Bobic bestätigt Jovic-Rückkehr zur Eintracht – "Bald wieder bei uns"

Luka Jovic kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück: Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte am Dienstagabend vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer Leverkusen, dass der 23 Jahre alte Stürmer von Real Madrid ausgeliehen werden soll. Nur noch "Kleinigkeiten" wie beispielsweise der Medizincheck und natürlich die Vertragsunterschrift seien zu klären, erklärte der Frankfurt-Boss. Die SGE war seit dem Abgang von Bas Dost im Dezember zum FC Brügge auf der Suche nach einem Angreifer. Der Wechsel sei "fast in trockenen Tüchern", so der Ex-Nationalspieler über den Jovic-Coup. "Wenn alles passt, ist er bald wieder bei uns." Anzeige

Bobic betonte, dass man den Angreifer "bald" wieder zurück erwarte. "Wir sind glücklich, dass wir mit Real eine gute Partnerschaft haben und die Möglichkeit bestand, dass wir Luka zurückbekommen." Der Stürmer werde "sehr zeitnah in Frankfurt aufschlagen", so der Sportchef weiter. Die Leihe gilt bis zum Saisonende. Bobic schloss eine weitere Zusammenarbeit allerdings nicht kategorisch aus: "Wir denken erstmal alle bis zum Sommer und das ist auch richtig so in Pandemie-Zeiten. Im Sommer sehen wir weiter. Alles, was im Sommer passiert, können wir dann noch überdenken."