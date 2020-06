Frankfurt-Boss Fredi Bobic über Blitzturnier der Champions League: "... dann müsste es in Deutschland stattfinden"

Die derzeit unterbrochene Champions-League-Saison soll laut übereinstimmenden Medienberichten als Blitz-Turnier nach Saisonende der europäischen Ligen innerhalb von zehn Tagen zu Ende gespielt werden. Der Austragungsort werde demnach von der UEFA nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am 17. Juni bekannt gegeben - und auch Deutschland soll zu den Bewerbern gehören. So hat die Stadt Frankfurt Interesse an der Austragung im August signalisiert. Fredi Bobic, Sportvorstand des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, würde ein Blitz-Turnier bei den Hessen begrüßen: "Ich hätte nichts dagegen. Die Frage wird sein, ob sich die UEFA für Frankfurt entscheiden wird", sagte der Europameister von 1996 bei Sky90. "Hoffen wir auf das Beste."

Das Finale in der Königsklasse hätte eigentlich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen. Laut Medienberichten wird UEFA das Endspiel wegen der Corona-Pandemie allerdings an eine andere Stadt vergeben. Ein UEFA-Sprecher erklärte in der vergangenen Woche auf Anfrage der dpa nur, es werde eine Reihe von Optionen geprüft, eine Entscheidung sei bisher nicht gefallen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Ligen und Klubs erörtere Termine und Formate.

Bild am Sonntag: Lissabon erhält von UEFA den Vorzug vor Frankfurt

Wie die Bild am Sonntag berichtete, sollen sich neben Frankfurt auch Lissabon und Moskau als Ausrichter beworben haben. Nach Informationen des Blattes soll aber Lissabon der Favorit der UEFA sein, weil kein portugiesischer Klub mehr in der Königsklasse vertreten ist und Portugal die Forderung der UEFA nach Steuerfreiheit erfülle.

Laut Bobic sei allerdings noch nichts entschieden: "Aus meiner Sicht gibt es noch eine Chance, nur kann ich bei der UEFA auch nicht reinschauen", sagte der SGE-Boss. "Wenn es vom Sportlichen her die richtige Entscheidung sein sollte, müsste es in Deutschland stattfinden." So stellte Bobic unter anderem heraus, dass Deutschland durch das Hygiene-Konzept der Bundesliga über Erfahrung verfüge. Das Konzept der Deutschen Fußball Liga ist europaweit Vorbild für die anstehenden Restarts anderer Ligen. Bobic sagte, er rechne mit einer Entscheidung "in den nächsten ein, zwei Wochen". Es gehe "da ja nicht nur um das Sportliche, sondern auch um das Wirtschaftliche."

Alle Sieger der Champions League Saison 1992/1993: Im Olympiastadion München besiegt Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler (links) steht bis zur 78. Minute auf dem Platz. ©

Champions League auch in Mainz und Hoffenheim?