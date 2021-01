Frankfurt-Boss Fredi Bobic über die Zirkzee-Gerüchte - und die Möglichkeit weiterer Abgänge

Nach dem überraschenden Abgang von Bas Dost sucht Eintracht Frankfurt einen weiteren Stürmer. Einige Kandidaten werden bereits gehandelt. So neben Ex-Frankfurt Profi Luka Jovic (aktuell Real Madrid) auch Bayern-Youngster Joshua Zirkzee. Der 19 Jahre alte Niederländer, der beim FCB in dieser Saison kaum auf Einsätze kommt, soll mit den Frankfurtern bereits verhandeln. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag hat sich Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky lobend über Zirkzee geäußert. "Er ist ein junger Stürmer, hat natürlich viel Potenzial", sagte der Ex-Angreifer.

