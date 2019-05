Kommentar zum Europa-League-Fight von Eintracht Frankfurt: Die Fans haben den Wettbewerb wiederbelebt

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Europa League wieder mit emotionaler Note

Dank der schwarz-weißen Wand auf der Tribüne im Frankfurter Stadtwald war der Glaube an die Chance der Eintracht selbst dann groß, wenn der Premier-League-Klub ein ums andere Mal unaufhaltsam in den Strafraum drängte. Diese Stimmung in der gesamten Saison war es letztlich, die das Team von Trainer Adi Hütter erst zu den besonderen Leistungen getrieben hat. Leistungen, die in dieser Art von deutschen Teams auf internationaler Bühne in letzter Zeit nur selten zu sehen waren.