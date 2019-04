Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Frankfurt, Dortmund und Leipzig

Das 94. Bundesligaduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke wird am Samstag zum Drama-Derby ( So könnt ihr das Spiel live sehen! ). Nie zuvor vor einem Kräftemessen beider Revier-Teams gab es einen 42-Punkte-Abstand. "Wir können nicht lügen. Sie spielen um die Meisterschaft, wir um etwas anders", sagte der Schalker Coach Huub Stevens.

Die Bundesliga-Prüfung gegen die zuletzt stark strauchelnden Gäste von Hertha BSC soll für Eintracht Frankfurt keinesfalls zu einem Aufgalopp oder einer Generalprobe für das Halbfinale der Europa League gegen Chelsea werden. "Ich kann jetzt nicht auf das Spiel am Donnerstag Rücksicht nehmen. Bis dahin werden wir uns sicher wieder erholen", sagt Eintracht-Trainer Adi Hütter.

Die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison könnte RB Leipzig mit einem Sieg gegen den SC Freiburg perfekt machen. "Wir werden die bestmögliche Mannschaft aufbieten. Wir werden jetzt nicht anfangen, irgendjemand zu schonen", sagte RB-Trainer Ralf Rangnick. Die weiteren Spiele am Samstagnachmittag: Hannover 96 gegen Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen.