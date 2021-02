Frankfurt-Kapitän Hasebe mit Kampfansage: "Können natürlich auch Bayern schlagen"

Noch vor Rekordmeister FC Bayern München ist Eintracht Frankfurt die derzeit formstärkste Mannschaft der Bundesliga. Die Hessen, die am Sonntag den 1. FC Köln mit 2:0 schlagen konnten, holten aus ihren letzten neun Spielen 25 von 27 möglichen Punkten. Zum Vergleich: Der FCB holte im gleichen Zeitraum 24 Zähler. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es in der Frankfurter Arena zum direkten Duell der beiden Spitzenteams. Vorab richtete SGE-Kapitän Makoto Hasebe eine Kampfansage nach München.

