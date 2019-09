Frankfurt-Torwart Kevin Trapp schockiert: "So sollte das auf keinen Fall rüberkommen"

Trapp: "Bin das professionell angegangen"

Vor wenigen Tagen erklärte Trapp in einem Interview mit Canal Football Club, dass er gerne in der französischen Hauptstadt geblieben wäre. Angesprochen auf Frankfurt als B-Lösung reagierte deutlich: "Ich bin irgendwie schockiert, dass das so dargestellt wurde. So sollte das auf keinen Fall rüberkommen. Aber nach dem Leih-Jahr in Frankfurt musste ich ja erst mal nach Paris zurück. Dort hatte ich noch Vertrag und bin das wie immer professionell angegangen."

Es sei überhaupt nicht klar gewesen, wie die Zukunft des Nationalspielers aussieht: "Außerdem hatte ich vorher schon gesagt, dass ich das nicht alleine entscheiden kann. Die Vereine müssen auch wollen: Frankfurt muss mich wollen - Paris muss mich abgeben."

Die Champions League ist sein großes Ziel

Trapp ist in Frankfurt wieder die klare Nummer eins und stand bereits in sieben Pflichtspielen auf dem Platz. "Ich bin hier mittlerweile in einer Mannschaft, die sagt: Egal gegen wen - wir können gewinnen! Der Anspruch von uns an uns selbst ist extrem gewachsen. Wir schauen nicht nur drauf, nicht abzusteigen", sagte der Keeper, der in die Champions League möchte: "Und wenn das gelingen sollte mit einem Verein, der noch nie in der Champions League dabei war, und du quasi Legenden-Status kriegst, das ist einfach unersetzbar! Und diesen Ehrgeiz in der Mannschaft spürst du."