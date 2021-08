Frankfurt-Coach Oliver Glasner mit Klartext nach Pokal-Blamage - Hauge-Transfer vor Abschluss

Erstrunden-Aus im DFB-Pokal - und das beim Pflichtspiel-Debüt: Oliver Glasner machte aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. Mit ernster Miene kündigte der neue Trainer von Eintracht Frankfurt nach der Pokal-Pleite beim Drittligisten Waldhof Mannheim eine schonungslose Analyse an. "Wir werden sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen und das Spiel analysieren", sagte der Österreicher nach dem 0:2 bei Sky . "Diesen letzten Glauben, diese letzte Überzeugung hatten wir nicht als Mannschaft. Natürlich ist das ein sehr, sehr enttäuschender Nachmittag."

In Mannheim hatte die Eintracht zuvor eine erschreckend schwache Vorstellung abgeliefert. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert (48. Minute) und Joseph Boyamba (51.) sorgten mit ihren Toren vor 12.151 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion für die Überraschung und beste Stimmung bei den Gastgebern. Zu allem Überfluss sah Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger (62.) wegen wiederholten Foulspiels auch noch Gelb-Rot. "Wir haben heute Vieles schlecht gemacht" , räumte Glasner ein. Ohne den gesperrten Filip Kostic fehlten den Frankfurtern in der Offensive die Ideen. Immer wieder spielte Glasners Team gegen tiefstehende Gastgeber quer oder zurück, nur hochkarätige Chancen erspielte es sich nicht. Waldhof hätte schon zur Halbzeit führen müssen.

"Gegen so einen kompakten Gegner, der vorne alles reinwirft und von den Zuschauern angespornt wird, da muss man einfach schneller spielen, bessere Lösungen finden", monierte der vom VfL Wolfsburg verpflichtete Glasner. Vor allem im Strafraum müsse die Eintracht besser positioniert sein. "Wir haben sie auch immer mal wieder alleine gelassen", sagte der Trainer. Kapitän Sebastian Rode sah vor allem einen starken Gegner: "Waldhof hat nach einer Standardsituation das 1:0 gemacht und sich dann unglaublich in einen Rausch gespielt. Den Jungs ist fast alles gelungen. So verlierst du halt heute."