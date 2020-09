Frankfurt-Sportvorstand Bobic rechnet mit hohen Corona-Verlusten: "Das ist schon brutal und reißt ein Loch"

Sicherheit gebe indes die gute wirtschaftliche Arbeit der Frankfurter, die die Qualifikation für das internationale Geschäft als Tabellen-Neunter verpassten, in den letzten Jahren. "Wir waren in der Bundesliga zuletzt der Klub, der am stärksten gewachsen ist", betonte Bobic. Die Corona-Krise treffe die Hessen in der Phase des Aufschwungs deshalb umso mehr. "Ich würde sogar von einer Vollbremsung reden. Aber trotzdem werden wir so schnell wie möglich wieder aufs Gaspedal treten", gibt sich der 48-Jährige kämpferisch.