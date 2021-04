Frankfurt-Trainer Adi Hütter wehrt sich gegen Lügen-Vorwürfe: Dinge haben sich anders entwickelt

"Die offizielle Bekanntgabe in dieser Woche war nicht der ideale Zeitpunkt. Aber man muss froh sein, dass Klarheit geschaffen wurde und ich den Fragen nicht mehr ausweichen muss", sagte Hütter vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Besonders bei den Fans sorgt der Trainer-Wechsel für viel Kritik, es folgten Lügen-Vorwürfe. Mit der Eintracht kämpft Hütter um die Champions League, Gladbach hingegen kann wohl nur noch die Europa League erreichen. "Ich kann jegliche Enttäuschung verstehen. Wichtig ist, dass ich die Entscheidung verstehe. Es hat für mich Gründe und Argumente gegeben. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Entscheidung ist mir aber nicht leicht gefallen", erklärte der SGE-Chefcoach.

Wenige Tage vor dem direkten Duell der beiden Traditionsklubs ist der Wechsel von Adi Hütter zum Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer als perfekt vermeldet worden. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel gegen Hütters zukünftigen Klub sprach der Trainer von Eintracht Frankfurt über seine Entscheidung.

Die Borussia um Manager Max Eberl hat die lange Trainersuche nach der Bekanntgabe des Wechsels von Marco Rose zu Borussia Dortmund erfolgreich zum Ende gebracht. In Hütter wurde der Wunschkandidat verpflichtet und gleich für drei Jahre gebunden - ohne Ausstiegsklausel, wie Eberl am Donnerstag verriet. An Fahrt auf nahm der Deal zwischen Gladbach und dem österreichischen Coach in der vergangenen Länderspielpause. "Da gab es das erste Treffen und die ersten Gespräche. Mich haben viele Argumente überzeugt", betont Hütter.