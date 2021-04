Frankfurt-Vorsprung auf BVB schmilzt auf einen Punkt - Bobic bleibt cool: "Machen uns nicht in die Hosen"

Matthäus sieht Frankfurt in der Favoritenrolle

Dennoch kann es die Eintracht weiterhin aus eigener Kraft in die Königsklasse schaffen. In den Heimspielen gegen Mainz 05 (9. Mai) und dem SC Freiburg (22. Mai) sowie auswärts beim FC Schalke 04 muss die SGE dafür jeweils drei Punkte einfahren. "Es liegt in unserer Hand wir müssen nur auf uns selbst schauen und das werden wir tun", versprach Bobic und erhielt Unterstützung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. "Die Heimspiele musst du gewinnen", so der Sky-Experte. "Grundsätzlich ist Frankfurt von der tabellarischen Position her dreimal der Favorit." So sieht es auch Coach Hütter. "Wir sind immer noch einen Punkt vorne und haben ein Restprogramm, wo ich sage, das ist machbar", sagte der Trainer bei Sky.