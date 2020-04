Berichte: Ligue 1 abgebrochen - keine Sportevents in Frankreich bis August

Die französische Regierung wird einem Bericht von Le Parisien zufolge über neue Corona-Maßnahmen entscheiden, die den Fußball im deutschen Nachbarland noch monatelang stilllegen. Premierminister Edouard Philippe werde demnach am Dienstagnachmittag bekannt geben, dass bis August keine größere Sportveranstaltung stattfinden dürfen. Auch Spiele unter Zuschauerausschluss, sogenannte "Geisterspiele", seien demnach von der Maßnahme betroffen. Wie französische Medien übereinstimmend berichten, wird die Ligue 1 abgebrochen.

Betroffen von der Entscheidung wäre auch die aktuelle Saison der Champions League. Mit Paris Saint-Germain hat es ein französisches Team bereits ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft. Die Mannschaft von Thomas Tuchel gewann im Rückspiel in Paris mit 2:0 und drehte so eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Mit Olympique Lyon hatte zudem eine weitere französische Mannschaft gute Chancen auf die Runde der letzen Acht. OL gewann das Achtelfinal-Hinspiel zuhause mit 1:0 gegen Juventus Turin. Das Rückspiel steht noch aus.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Corona-Krise: So lange pausieren die internationalen Topligen

Die UEFA plant für die Fortsetzung der Champions League und der Europa League bisher mit zwei Szenarien: Entweder sollen die Wettbewerbe parallel zu den nationalen Ligen stattfinden, wenn diese zum Spielbetrieb zurückkehren, oder danach im August. Durch die Entscheidung in Frankreich scheint der erste Plan nun in weite Ferne zu rücken. Es bliebe nun nur die Option, die Spiele von PSG und Lyon im Ausland stattfinden zu lassen, was sich vor dem Hintergrund der aktuellen Reisebeschränkungen schwierig gestalten dürfte. Eine Austragung im August scheint eher realisierbar.