Unbeeindruckt von Gerüchten: Griezmann schießt Frankreich zu Test-Sieg gegen Bolivien

Weltmeister Antoine Griezmann hat die Nationalmannschft Frankreichs im Testspiel gegen Bolivien zum 2:0 (2:0)-Sieg geschossen. In Nantes bereitete Griezmann am Sonntag zunächst den ersten Treffer von Thomas Lemar (6.) vor und sorgte noch vor der Halbzeit mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung (43.). Der Atlético-Star zeigte sich damit offenbar unbeeindruckt von den jüngsten Gerüchten um seine Person. Griezmann hatte nach Saisonende seinen Abschied von den Madrilenen verkündet , ein Transfer zum FC Barcelona war daraufhin jedoch gescheitert.

Nach den beiden klaren Siegen in der EM-Qualifikation gegen Moldau (4:1) und Island (4:0) war es der dritte Länderspielsieg der Franzosen in diesem Jahr. Am 8. Juni muss das Team von Trainer Didier Deschamps, bei dem der Noch-Stuttgarter und künftige Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard in der Startformation stand, in Konya gegen die gleichfalls noch ungeschlagenen Türken in der EM-Qualifikation antreten.