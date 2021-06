Frankreich-Trainer Deschamps beschwört Einheit nach EM-Aus – Mbappé: "Habe versagt"

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem EM-Aus des Weltmeisters die Einheit seiner Mannschaft beschworen. "Die gesamte Mannschaft steht zusammen. Auch wenn es ein enttäuschender Moment ist, wir halten zusammen", sagte der 52-Jährige am Montagabend nach der Achtelfinal-Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Schweiz. "Wir haben gegen eine starke Schweizer Mannschaft verloren." Im Elfmeterschießen, in dem der Schweizer Torwart Yann Sommer entscheidend gegen Kylian Mbappé gehalten hatte, gehöre "auch ein bisschen Glück" dazu.

Auf Mbappé, der sich ohne Turniertor verabschiedet, sei niemand sauer, äußerte Deschamps. Der Starspieler von Paris Saint-Germain sei "unglaublich traurig - so wie alle Spieler", sagte der Trainer, der als Spieler Welt- und Europameister geworden war. Der 22-jährige Superstar reagierte noch in der Nacht via Instagram auf die Niederlage im Achtelfinale. "Die Trauer ist immens nach diesem Aus. Wir konnten unser Ziel nicht erreichen. Dieser Elfmeter tut mir leid. Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt. Das Einschlafen wird schwierig sein, aber leider sind es die Höhen und Tiefen dieses Sports, die ich so sehr liebe. Ich weiß, ihr Fans seid enttäuscht, aber trotzdem möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken und, dass ihr immer an uns glaubt", schrieb Mbappé: "Das Wichtigste wird sein, für die kommenden Aufgaben noch stärker aufzustehen. Herzlichen Glückwunsch an die Schweiz und viel Glück."