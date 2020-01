Frankreich-Trainer Deschamps klagt über Termin-Irrsinn: "Die Alarmglocken schrillen"

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich in die Debatte um den vollen Terminkalender im Profifußball zu Wort gemeldet - und eindringlich vor einer Überlastung der Stars gewarnt. In den letzten Monaten hatten sich in den Topligen Verletzungen von Spielern gehäuft, in der englischen Premier League zogen sich allein in der hektischen Weihnachtsperiode 53 Profis Blessuren zu. Für Deschamps eine direkten Folge des Termin-Chaos. "Ich habe kaum Hoffnung, dass sich daran etwas ändert", klagte der 51-Jährige in seiner Kicker-Kolumne. Der Kalender "wird platzen", urteilte Deschamps.