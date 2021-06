Frankreich-Stürmer "zu 100 Prozent" fit: Benzema-Einsatz gegen DFB-Team nicht in Gefahr

Eine Aufgabe mehr für die DFB-Abwehr: Rückkehrer Karim Benzema hat sich vor dem ersten EM-Spiel von Weltmeister Frankreich gegen Deutschland am Dienstagabend in München (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) endgültig fit gemeldet. "Gestern habe ich das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Danach hatte ich keine Schmerzen oder Beschwerden. Ich bin also zu 100 Prozent einsatzbereit", sagte der Stürmer von Real Madrid am Sonntag dem Sender Téléfoot. Der 33-Jährige hatte im letzten EM-Test gegen Bulgarien (3:0) einen Pferdekuss abbekommen.

