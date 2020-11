Frankreich-Trainer Didier Deschamps bestätigt: Bayern-Star Corentin Tolisso angeschlagen abgereist

Sorgen beim FC Bayern: Corentin Tolisso hat die Nationalmannschaft von Frankreich vorzeitig verlassen und ist nach München zurückgekehrt. Das bestätigte Trainer Didier Deschamps nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal am Samstagabend. Der Mittelfeldspieler war zuvor nicht eingesetzt worden. Damit verpasst der Weltmeister, der sich mit den Franzosen vorzeitig für das Final Four der Nations League im kommenden Herbst qualifizieren konnte, das letzte Gruppenspiel gegen Schweden am Dienstag.

Tolisso habe am Freitag "ein kleines Problem" gehabt, sagte Deschamps, der allerdings betonte, es sei "nichts Ernstes" passiert. In München soll der 26-Jährige, der schon bei der Testspiel-Niederlage am Mittwoch gegen Finnland (0:2) nicht eingesetzt worden war, sich nun weiteren Untersuchungen unterziehen. Eine Diagnose gab es zunächst nicht. Ob sein Einsatz beim Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gefährdet ist, wurde auch nicht bekannt.