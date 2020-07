Frankreich-Legende Dugarry beleidigt Barcelona-Superstar Lionel Messi: "Eine auf die Fresse hauen"

Antoine Griezmann und der FC Barcelona - eine bisweilen durchaus komplizierte Beziehung. Beim Topspiel gegen seinen Ex-Klub Atletico Madrid (2:2) am Dienstag wurde der französische Nationalspieler einmal mehr erst spät eingewechselt. Für Frankreichs Weltmeister von 1998 Christophe Dugarry hat der verloren gegangene Stammplatz seinens Landsmanns einen Grund: Ausgerechnet Superstar Lionel Messi wird zur Zielscheibe des TV-Experten, der sich in einer Sendung von RMC Sport übel im Ton vergreift. " Er muss Messi eine auf die Fresse hauen, wenn er ein Problem hat. Es ist wahr, dass Messi ihm mehr Pässe geben könnte ", verortet Dugarry die Probleme des Franzosen bei Griezmanns argentinischem Mannschaftskollegen.

Für Unmut in der Öffentlichkeit sorgten aber vor allem Beleidigungen, die der 48-Jährige anfügte. "Griezmann muss nur zu Messi gehen, damit sie ihre Probleme lösen. Wovor hat er Angst? Vor einem Jungen, der einen Meter fünfzig misst und ein halber Autist ist? Das einzige, was er tun muss, ist, mal Eier zu zeigen", so Dugarry, der in der Saison 1997/98 für die Katalanen stürmte, weiter.