Berichte aus Frankreich: Montpellier-Profi Sambia wegen Coronavirus im künstlichen Koma

Die französische Ligue 1 hat den ersten Coronavirus-Fall - und dieser ist gleich besonders dramatisch. Nach übereinstimmenden Berichten wurde Junior Sambia von HSC Montpellier bereits am Dienstag mit Atemproblemen und einer Magen-Darm-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert, am Freitagabend musste er dann aber ins künstliche Koma versetzt werden . Ein Test ergab: Sambia ist am Coronavirus erkrankt .

Sambias Mitspieler sind "geschockt"

Sambias Mitspieler posteten bereits Genesungswünsche in den sozialen Medien. "Eine Familie. Uns haut nichts um. Wir sind bei dir. Bleib stark, Junge", postete etwa Andy Delort auf Twitter. Und auch Monaco-Profi Benjamin Lecomte, der einst mit Sambia zusammenspielte, schickte Wünsche an seinen Kumpel. " Ich war schockiert , als ich das hörte. Ich möchte wirklich, dass er sich schnell erholt."

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren.

Der erste Profi-Fußballer in Frankreich, der positiv auf den Coronavirus getestet wurde, war im März Hyun-Jun Suk aus Südkorea, der für den französischen Zweitligisten ES Troyes spielt. Seit Mitte März pausieren in Frankreich auch die beiden Profi-Ligen.

Ligue 1 plant Spielbetrieb ab Juni

Der Fall Sambias ist nun ein dramatischer Einschnitt in der Zeit, in der im französischen Profi-Fußball wieder über Normalität gesprochen wurde. Die Ligue 1 will Mitte Juni wieder in den normalen Spielbetrieb einsteigen. Das gab die Liga am Freitagabend bekannt. Dafür müssen sich alle Spieler allerdings einer "vollständigen medizinischen Untersuchung" unterziehen, hieß es. Über allem stehe aber, was die Behörden entscheiden.