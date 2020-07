Keine vollen Stadien zum Saison-Start: Frankreich will bis Ende August maximal 5000 Fans

Anders als in Deutschland dürfen im Nachbarland Frankreich wieder Zuschauer in die Stadien. Doch auf Spiele vor ausverkauftem Haus müssen auch die Franzosen noch warten. Denn wie die Regierung in Paris am Dienstag verkündet hat, werden bis Ende August weiterhin maximal 5000 Zuschauer erlaubt sein. Der Start in die neue Saison der Ligue 1 am 21. August wird daher wohl weiterhin nur mit reduzierter Zuschauerzahl stattfinden.

Pokal-Finale in Paris fand schon vor Zuschauern statt

Allerdings wird den örtlichen Behörden unter Berücksichtigung der Sitzplatzkapazität, der lokalen Infektionslage und strikter Hygienemaßnahmen eingeräumt, Ausnahmen von dieser Regel zu machen. Die Klubs hatten schon jetzt auf eine weitere Lockerung der Begrenzung gehofft, um weitere finanzielle Einbußen zu vermeiden. "Die Zunahme der Verbreitung des Coronavirus im Land" lasse das aber nicht zu, teilte die Regierung mit. Ähnlich wie in Deutschland gab es auch in Frankreich zuletzt wieder vermehrt Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Schon seit Juli dürfen in Frankreich wieder bis zu 5000 Zuschauer in die Stadien. Die Regelung wurde nach dem Ende des Lockdowns in dem Land eingeführt. Die Saison in Ligue 1 war im April aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Zuletzt fanden aber bereits wieder Spiele im Beisein von Fans statt. Neben Testspielen auch das Pokalfinale in der vergangenen Woche im Stade de France in Paris, das Meister Paris Saint-Germain knapp mit 1:0 (1:0) gegen die AS Saint-Etienne gewann. Am kommenden Freitag steht zudem das Ligapokal-Finale zwischen PSG und Lyon an – ebenfalls im Stade de France.

