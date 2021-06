Frankreich-Legende Bixente Lizarazu über das DFB-Duell, die Müller-Rückkehr und die Equipe-Stars

Viele Jahre war Bixente Lizarazu einer der besten Linksverteidiger Europas. Heute ist der Franzose unter anderem als Co-Kommentator beim französischen TV-Sender TF1 im Einsatz. Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt der ehemalige Bayern -Star auf das ewige Duell Frankreich gegen Deutschland , das am Dienstag (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) in München über die Bühne gehen wird.

Momentan sind bei den Franzosen alle Ampeln auf Grün gestellt. Sie spielen nicht nur erfolgreich, sondern attraktiv und sind in der Defensive kaum verwundbar. Dazu haben sie mit Benzema, Mbappé, Griezmann ein Angriffstrio, das seinesgleichen in Europa sucht. Die letzten Tests gegen Wales und Bulgarien wurden 3:0 gewonnen, aber gegen Deutschland wartet ein ganz anderes Spiel und ein ganz anderes Kaliber.

Wo sehen Sie die Deutschen im Sommer 2021?

Natürlich waren auch in Frankreich alle überrascht, wie es für Deutschland bei der WM in Russland lief. Man erwartet dieses Team bei jedem Turnier eigentlich immer mindestens im Halbfinale. Seitdem gab es aber viel Unruhe rund um Joachim Löw, besonders mit der Ausmusterung von Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Ein paar Ergebnisse wie das 0:6 in Spanien oder gegen Nordmazedonien (1:2) haben nicht für mehr Ruhe gesorgt. Dennoch weiß ich nach meinen achteinhalb Jahren als Spieler beim FC Bayern, dass die Deutschen immer in der Lage sind, sobald das Turnier angepfiffen wird, top vorbereitet und topfit zu sein. Aber erst einmal müssen sie in dieser Gruppenphase überzeugen, um wieder zu den heißesten Anwärtern zu gehören.