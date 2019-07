Frankreich-Nationaltrainer Deschamps: „Radikaler Wechsel“ für Bayern-Neuzugang Pavard

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Deschamps: Bei den Bayern gibt es "viel Konkurrenz" für Pavard

Andererseits: In der abgelaufenen Saison schaffte es Pavard nicht, seinen Anteil dazu beizutragen, dass der VfB Stuttgart nicht aus der 1. Bundesliga abstieg. Und so sagt auch Deschamps: "Das wird für ihn ein radikaler Wechsel sein! Er hat mit den Stuttgartern, die leider abgestiegen sind, eine sehr schwierige Saison gehabt. Jetzt wechselt er zu einem sehr großen Klub mit europäischem Top-Niveau, in dem es viel Konkurrenz."