Frankreich patzt in Budapest - Mutige Ungarn holen Punkt gegen Mbappé und Co.

Mit einer großartigen Abwehrleistung hat die ungarische Nationalmannschaft im zweiten EM-Gruppenspiel den Weltmeister und Topfavoriten Frankreich düpiert. Der Underdog erreichte ein 1:1 (1:0) vor 55.000 Zuschauern in der trotz Corona-Krise prallgefüllten heimischen Puskás Aréna. Attila Fiola (45.+2) brachte die Ungarn sensationell in Führung. Die offensiv enttäuschenden Franzosen kamen durch Antoine Griezmann (66.) nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Deutschland nur noch zum Ausgleich. Anzeige

Angetrieben von den Fans kämpfte das ungarische Team bei brütender Hitze von Beginn an leidenschaftlich und stemmte sich mit allen Kräften gegen die Superstar-Truppe. Alle Augen waren auf den ungarischen RB-Leipzig-Keeper Peter Gulacsi gerichtet, der gegen die französische Top-Offensive gleich einiges zu tun hatte. Karim Benzema prüfte den Bundesliga-Keeper in der 14. Minute das erste Mal per Flachschuss, den Gulacsi weltklasse parierte. Das Chancenplus des Topfavoriten auf den WM-Titel wurde immer größer. Die Equipe hatte deutlich mehr Ballbesitz und kam durch einen Kopfball von Kylian Mbappé (17.), der neben das Tor ging und erneut Benzema, der im Strafraum frei vor Gulacsi aus elf Metern per Außenrist verzog, zu besten Möglichkeiten.

Bei den Ungarn lief offensiv dagegen nicht viel. Der Co-Gastgeber musste im so wichtigen zweiten EM-Gruppenspiel gegen den frühen personellen Rückschlag hinnehmen. Nach gut 20 Minuten musste Kapitän Adam Szalai auf dem Rasen behandelt werden. Wie der Verband mitteilte, wurde er am Kopf getroffen und fühlte sich daraufhin schwindlig. Während es eine Trinkpause gab, ging der Stürmer von Mainz 05 langsam vom Platz. Szalai musste in der 26. Minute gegen Nemanja Nikolic ausgewechselt werden und schlich zerknirscht in die Katakomben der Arena. Er sollte danach genauer untersucht werden. Doch auch ohne Szalai klappte es mit der Sensation kurz vor der Halbzeit. Nach Doppelpass mit Roland Sallai erzielte Abwehrspieler Attila Fiola (45.+2) den ersten ungarischen Treffer bei dieser EM - und feierte ausgelassen mit den Zuschauern.





Im zweiten Spielabschnitt stand die Elf von Coach Didier Deschamps, die gegen Deutschland zumeist nur auf Konter gelauert hatte, richtig unter Druck - und musste liefern. Doch es schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten im Spielaufbau von Les Bleus ein. Der zuvor für Adrien Rabiot eingewechselte Barcelona-Star Ousmane Dembélé (59.) hatte die größte Chance, als er nach feinem Dribbling aus knapp 16 Metern nur den Pfosten traf. Griezmann (66.) machte es schließlich besser - nach Abwehrfehler der so starken Ungarn war der Stürmer nach Vorlage von Mbappé aus knapp elf Metern im Strafraum schneller am Ball als die gegnerischen Abwehrspieler. Der verdiente Ausgleich.