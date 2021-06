Remis nach Elfmeter-Flut: Portugal dank Ronaldo im Achtelfinale - Frankreich Gruppensieger

Hand in Hand ins Achtelfinale: Das 2:2 (1:1) zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal am Mittwochabend in Budapest bedeutet für beide Teams den Einzug ins Achtelfinale. Equipe-Rückkehrer Karim Benzema (45.+2, Foulelfmeter und 48.) sowie Superstar Cristiano Ronaldo (30., Foulelfmeter und 60., Handelfmeter) erzielten die Treffer für ihre Teams. Während sich die bereits schon vor der Partie sicher qualifizierte Equipe Tricolore mit zwei Remis und einem Dreier den Sieg in der Gruppe F gesichert hat, rückt Portugal als Gruppendritter hinter Deutschland (wegen des verlorenen direkten Vergleichs) und vor den Ungarn (2:2 gegen Deutschland) in die K.o.-Runde. Frankreich trifft nun am Montag auf die Schweiz, Portugal muss am Sonntag gegen die favorisierten Belgier ran.

