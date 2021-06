Nach EM-Aus gegen die Schweiz: Warum in Frankreich jetzt Trainer Didier Deschamps wackelt

Knapp zwei Wochen nach seiner beeindruckenden Leistung gegen die deutsche Nationalmannschaft (1:0) in der Münchener Arena zum Auftakt der Europameisterschaft ist das französische Team bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz (3:3, 4:5 n. E.) ausgeschieden. Zum ersten Mal seit Didier Deschamps Frankreichs Nationaltrainer wurde (Juli 2012), verabschieden sich „Les Bleus“ so früh aus dem Wettbewerb. Dieser Sieg gegen Deutschland auf Münchner Boden war im Nachhinein eher der Anfang vom Ende für die „Équipe tricolore“, die seitdem drei Mal in Folge Unentschieden spielte und so gut wie nie ihr unglaubliches Potenzial ausschöpfte. Anzeige

Spielerisch hat der amtierende Weltmeister völlig versagt. Allein während den 120 Minuten in Bukarest an diesem Montagabend war die Nervosität der Franzosen immer wieder zu spüren. Regelmäßig flogen Schimpfwörter zwischen mehreren Mitspielern hin und her, besonders bei einem, der jedes Mal im Mittelpunkt stand: Paul Pogba. Erst ein heftiges Wortgefecht mit Raphael Varane, der die Passivität des Mittelfeldmannes von Manchester United bei Ballverlust monierte, dann mit Benjamin Pavard. Sein übertriebener Jubel bei seinem Traumtreffer zum 3:1 sorgte sogar bei seinen Mitspielern für Kopfschütteln.

Streit zwischen Trainer Deschamps und Bayern-Star Coman

Die spektakulärste Szene fand in der Halbzeit der Verlängerung statt, als Kingsley Coman und Deschamps aneinandergerieten und keinen Konsens fanden. Ein paar Minuten vorher hatte sich der Flügelspieler des FC Bayern am Oberschenkel verletzt. Er wollte unbedingt weiterspielen, was den Nationalcoach zur Weißglut trieb. Coman setzte sich irgendwie durch und wurde erst zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt. Diese Szene wird mit Sicherheit einige Konsequenzen haben.





„Dieses Aus ist alles andere als ein Zufall“, kritisierte Ex-Nationalspieler Patrick Vieira. „Es gab gar keinen Zusammenhalt in dieser Mannschaft. Wir müssen anerkennen, dass die Schweizer einfach besser waren und das Weiterkommen mehr verdient haben. Wir haben ein schlechtes Gesicht der Franzosen gesehen, das Verhalten einiger Spieler hat mich gestört und ein Team, das nicht kollektiv denkt, kann eh nicht weit kommen.“

Deschamps gerät unter Druck - kommt Zidane?

Auch der Trainer steht mittlerweile in der Kritik, nachdem er in den vergangenen Monaten, insbesondere seit dem Triumph bei der WM 2018 in Russland, als unantastbar galt. Ihm wird nun einiges vorgeworfen, zum Beispiel, dass er Karim Benzema zu spät zurückgeholt hat, nachdem er ihn fast sechs Jahre ignoriert hatte. Somit konnte sich der Real-Torjäger mit seinen Sturmkollegen Kylian Mbappé und Antoine Griezmann nicht einspielen.

Dass Deschamps in diesem Achtelfinale an Pavard festhielt, obwohl der ehemalige Stuttgarter der größte Schwachpunkt dieser Elf war, muss er sich ebenfalls ankreiden lassen. Taktisch hat sich der Trainer auf der ganzen Linie verpokert. Obwohl er bisher immer mit einer Viererabwehrkette spielen ließ, ging er gegen die Schweiz mit einer Dreierabwehr enormes Risiko ein. Auch dieses Experiment lief schief. Was nun, Herr Deschamps?