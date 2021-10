Frankreich startet mit Bayern-Profi Pavard ins Nations-League-Finale - Bundesliga-Trio auf der Bank

Defensivspieler Benjamin Pavard vom FC Bayern steht in der französischen Startelf für das Finale der Nations League gegen Spanien. Sein Münchner Teamkollege Lucas Hernández rückt dagegen nach dem 3:2 gegen Belgien im Halbfinale auf die Bank. Auch der dritte Bayern-Profi Dayot Upamecano sowie Moussa Diaby von Bayer Leverkusen bleiben beim Weltmeister in der Partie am Sonntagabend zunächst draußen.

Anzeige