Frankreich-Star Griezmann beklagt volles Stadion in Budapest nach Remis: "Haben uns nicht gehört"

In Budapest herrschten Temperaturen teilweise über 30 Grad, während der Partie gab es Trinkpausen. "Der Rasen war trocken, es war heiß und schwül", meckerte Griezmann - und erhielt Unterstützung: "Vielleicht hatten all diese Umstände mehr Einfluss auf uns als auf den Gegner", meinte Trainer Didier Deschamps, der vom Training tags zuvor in der Mittagshitze berichtete. "Wir tun unser Bestes, wir sind aber außer Atem", zitierte der französische Coach seine Spieler.

Griezmann jagt EM-Rekord von Michel Platini

Am Samstag sprang auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bei Magenta TV den Spielern, die sich über die Belastungen bei der EM beschweren, zur Seite: So habe er wegen den steigenden Belastung in England persönlich "dafür gekämpft, fünfmal auswechseln zu können", was allerdings von der Liga abgelehnt wurde. Deshalb seien kleinere Muskelverletzungen und Wadenkrämpfe bei der EM für Klopp auch "keine Überraschung": "Es war klar, dass alle Spieler Tribut zollen werden", sagte der deutsche Erfolgstrainer. "Jetzt kommt auch noch die Hitze dazu, die ihren Teil beiträgt. Es tut mir ein bisschen leid für die Spieler. In so einem Turnier willst du in der besten Verfassung sein."