Ganz Frankreich schaut auf diese Frauen-WM! Frankreichs Fußball-Bibel L' Equipe titelt am Freitag ,,Sollen wir das wiederholen?" und spielt damit natürlich auf den WM-Titelgewinn seiner Fußball-Herren vor einem Jahr in Russland an. Die ,,Equipe tricolore" hält alle Trümpfe, damit der FIFA-WM-Pokal der Damen ebenfalls in Frankreich bleibt. Die Statistik könnte die Freude bei den Französinnen ein wenig eintrüben. Seit den USA 1999 kam keine Gastgeber-Mannschaft mehr über das Halbfinale aus. Die US-Amerikanerinnen, Weltmeisterinnen von 1999 im eigenen Land, wurden vier Jahre später Dritter. Deutschland scheiterte 2011 bei der Heim-WM ebenfalls im Halbfinale. Alle Gastgeberinnen gewannen insgesamt 21 von 33 Auftritten bei einer Frauen-WM.

Frankreichs Nationaltrainerin Corinne Diacre setzt auf eine ,,Mischung aus Routine und Jugend". Das ist auf den ersten Blick keine weltbewegend neue Erkenntnis. Im Kader stehen u. a. die Titelsammlerinenn Sarah Bouhaddi (140 Länderspiele), Wendie Renard und Eugenie Le Sommer von Olympique Lyon. Schlüsselfigur im Spiel von ,,Les Bleus" ist die Spielführerin Amadine Henry (29), ebenfalls von ,,OL". Die Mittelfeldspielerin, die mit Olympique Lyon 22 Titel gewann, will die Französinnen endlich zum ersten WM-Erfolg führen. Die Damen-Auswahl aus Südkorea verfügt über 15 Spielerinnen, die schon 2015 mit dabei waren. Top-Torjägerin So-yun Ji (27) vom FC Chelesa hat in 116 Länderspielen bereits 54-mal getroffen.

Wie sehe ich das Spiel Frankreich gegen Südkorea live im TV?

Das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel der Frauen-WM Frankreich gegen Südkorea live im Free-TV. Die Übertragung beginnt am Freitag um 20.15 Uhr. Anstoß: 21 Uhr. Reporterin in Paris: Claudia Neumann. Moderation: Sven Voss. ARD und ZDF bieten die Frauen-WM gemeinsam im Free-TV an.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt Frankreich gegen Südkorea auch im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage sowie in der Mediathek.

