Stratege, Anführer, Löw-Jäger: So tickt Frankreich-Trainer Didier Deschamps

Als "DD" im Sommer 2012 Laurent Blanc als Nationaltrainer beerbte, war der zweimalige Weltmeister (1998, 2018) weit von der Spitze entfernt. Der neue Coach musste als erste Baustelle das innerbetriebliche Klima ändern. Jahrelang (von 2002 bis 2014, mit Ausnahme der WM 2006 in Deutschland) spielte Frankreich keine große Rolle. Aber nicht, weil Qualität fehlte – sondern weil immer wieder Reibungen in der Kabine für miese Stimmung sorgten. Vor allem durch den Spielerstreik vor einer Trainingseinheit bei der WM 2010 in Südafrika, als Franck Ribéry und Kollegen sich weigerten auf den Platz zu gehen, nachdem Stürmer Nicolas Anelka Nationaltrainer Raymond Domenech aufs Übelste beleidigt hatte und anschließend alle Details auf der Titelseite der Sportzeitung L’Équipe erschienen.