Frankreich-Trainer Deschamps nach Remis gegen Ukraine: "Nicht in Bestform" - Kritik an Terminplan

Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hofft nach Frankreichs Fehlstart in die Qualifikation für die WM 2022 auf Besserung im zweiten Spiel. "Mit ein bisschen mehr Frische und Dynamik können wir es besser machen", sagte der Coach nach dem enttäuschenden 1:1 (1:0) gegen die Ukraine. Er habe gesehen, "dass wir nicht in Bestform waren". Am Sonntag (15 Uhr/DAZN) spielen Les Bleus in Kasachstan.

