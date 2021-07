"Revolutionär": Frankreichs Präsident Macron verspricht Olympia-Eröffnung 2024 auf der Seine

Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele in drei Jahren soll nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf der Seine in Paris stattfinden. Es solle eine Zeremonie geben, die "wirklich einmalig und revolutionär" sei. Das sagte der 43-Jährige der französischen Sportzeitung L'Equipe in Tokio. Dort hatte er am Freitag an der Eröffnungsfeier der Sommerspiele teilgenommen.

Anzeige