Franz Beckenbauer erlitt Augeninfarkt: "Kaiser" sieht auf "rechtem Auge wenig bis nichts"

Augen-Probleme bei Franz Beckenbauer. Wie der "Kaiser" am Rande eines Charity-Golfturniers gegenüber der Bild bestätigt hat, erlitt er einen Augeninfarkt - also eine Durchblutungsstörung der Netzhaut.

Beckenbauer auf Augeninfarkt am rechten Auge: "sehe wenig bis nichts"

Die Gesundheit von Franz Beckenbauer war zuletzt häufiger Thema. Der 73-Jährige musste sich nach dem Wirbel um die Affäre über die angeblich gekaufte Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland in den Jahren 2016 und 2017 am Herzen operieren lassen. 2018 erhielt der Weltmeister von 1974 (als Spieler) und 1990 (als Teamchef) zudem noch eine künstliche Hüfte.