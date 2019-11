Franz-Beckenbauer-Enkel Luca über sein großes Karriere-Ziel: "Will es in die Bundesliga schaffen"

Luca Beckenbauer trägt einen großen Namen: Der 19-Jährige ist der Enkel der Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Aktuell steht der Teenager beim bayrischen Regionalligisten SV Heimstetten unter Vertrag. Doch das Engagement beim Viertligisten sieht der ehemalige Kapitän der U19 von Hannover 96 als Zwischenstation an: Beckenbauer verfolgt einen ambitioniertes Karriere-Ziel, das er in einem Gespräch mit der Zeitung Welt am Sonntag formuliert: "Ich will es in die Bundesliga schaffen."