Franz Beckenbauer lobt Bayern-Trainer Hansi Flick: "Hat der Mannschaft wieder Leben eingehaucht"

Franz Beckenbauer hat kurz vor seinem 75. Geburtstag den Münchner Triple-Trainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. "Hansi Flick hat der Mannschaft wieder Leben eingehaucht. Davor hatte man den Eindruck, manche Spieler wollten gar nicht mehr so richtig. Es ist sein größtes Verdienst, dass alle wieder in Schwung sind und einfach Freude vermitteln. Mir macht dieser Fußball unheimlich viel Spaß", sagte Beckenbauer vor seinem Ehrentag an diesem Freitag im Mitgliedermagazin "51" des deutschen Rekordmeisters FC Bayern.