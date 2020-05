Franz Beckenbauer über Geisterspiele in der Bundesliga: "Die Qualität hat nicht gelitten – im Gegenteil"

Das erklärte der 74-Jährige gegenüber Bild. "Die Qualität hat nicht gelitten - im Gegenteil", stellte Beckenbauer fest , der am Samstag beim 5:2 des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt als Ehrengast des Rekordmeisters Zeuge eines der drei Heimerfolge war , die es seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs gab. Beckenbauers Fazit: "Du hast weniger Unterbrechungen, mehr Nettospielzeit." Das käme dem Spielfluss zu Gute.

Er gehe "jetzt immer zu Geisterspielen" frotzelte der Weltmeister von 1974 (als Spieler) und 1990 (als Teamchef), der sich in den vergangenen Jahren aus gesundheitlichen Gründen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte und wegen seiner Beteiligung an der "Sommermärchen-Affäre" um die Vergabe der WM 2006 in der Kritik stand. Die Klublegende zeigte sich von der Leistung des FCB "sehr angetan" und sagte: "Dass du nach einer 3:0-Führung das Tempo rausnimmst, ist normal." Gezittert habe er nach den Toren der SGE zum zwischenzeitlichen 3:2 nicht.