Franz Beckenbauer kündigt Stadion-Comeback an: Bayern-Legende gegen Frankfurt in Allianz Arena

Der "Kaiser" ist zurück in der Allianz Arena: Bayern-Ehrenpräsident und Fußball-Legende Franz Beckenbauer wird sich am Samstag im Münchner Stadion das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Tribüne ansehen. Das bestätigte der 74-Jährige nun gegenüber der Bild. So sei Beckenbauer von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge eingeladen worden : "Kalle hat mich angerufen und eingeladen. Nach längerer Zeit verlasse ich mal wieder die häusliche Umgebung" , sagte der Weltmeister von 1974 (als Spieler) und 1990 (als Bundestrainer) dem Blatt.

Beckenbauer: "Werde das Geisterspiel genießen"

Beckenbauer hatte sich bereits in der vergangenen Woche in der Öffentlichkeit mit einem Bild-Interview zurück gemeldet. Darin sagte er, dass er in den geplanten Geisterspielen der Bundesliga durchaus einen Nachteil für Borussia Dortmund im Meister-Rennen mit dem FC Bayern sehe. "Für die Dortmunder wird es nicht leicht, ohne die 80.000 Fans im Rücken zu spielen. Nicht ohne Grund sind sie das heimstärkste Team", so Beckenbauer.