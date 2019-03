Beckenbauer tadelt Löw nach Weltmeister-Rauswurf: "Muss man menschlicher machen"

Joachim Löw bekommt nach der Ausbootung der Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels weiter Gegenwind. Nach der 6:0-Gala des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg kritisierte Nationalspieler Joshua Kimmich den Bundestrainer ungewöhnlich scharf und bekräftigte, dass "die Art und Weise" des Ausscheidens der verdienten Weltmeister für ihn "aus Spielersicht nicht okay" sei. Und damit nicht genug: In der Bild am Sonntag meldet sich Fußball-Legende Franz Beckenbauer mit einem ganz ähnlichen Tenor zu Wort und bemängelt seinerseits Löws Handling der Situation.