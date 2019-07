Sorge um Franz Beckenbauer: Aufregung für Bayern-Legende wohl "lebensbedrohlich"

Der Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer ist offenbar schlimmer als angenommen. Wie der Spiegel berichtet, haben die Anwälte des 73-Jährigen bei der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) ein Attest vorgelegt, wonach jede Aufregung für ihn lebensbedrohlich sein könnte. Der Zustand von Beckenbauer hat sich demzufolge seit April massiv verschlechtert. Sein Urteilsvermögen und dessen Gedächtnis seien mittlerweile stark getrübt und eine Besserung nicht zu erwarten. Mit dieser Diagnose wird seine Vernehmungsunfähigkeit begründet . So könnte Beckenbauer einer Anklage im Zuge des Skandals um die WM-Vergabe 2006 entgehen.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde

Wird das Beckenbauer-Verfahren um den Sommermärchen-Skandal abgetrennt?

Die BA beabsichtigt eine Abtrennung des Verfahrens und fordert laut Spiegel noch weitere Atteste. So habe die BA im Juli 2019 den beteiligten Parteien ihre Absicht mitgeteilt, das Verfahren gegen Beckenbauer separat weiterzuführen, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur eine Woche zuvor mit.

Darum geht es in dem Beckenbauer-Verfahren

Wieso die BA Beckenbauers Verfahren nun abtrennen will, erklärte die Behörde nicht. Laut der Neuen Zürcher Zeitung dürfte eine drohende Verjährung eine Rolle spielen. Um diese zu vermeiden, muss laut NZZ bis Ende April 2020 ein erstinstanzliches Urteil vorliegen. Zuständig ist das Bundesstrafgericht in Bellinzona.

Seit seinem weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit waren die gesundheitlichen Probleme Beckenbauers immer wieder Thema: Der 73-Jährige musste sich nach dem Wirbel um die Affäre über die angeblich gekaufte WM 2006 in den Jahren 2016 und 2017 am Herzen operieren lassen. 2018 erhielt der Weltmeister von 1974 (als Spieler) und 1990 (als Teamchef) eine künstliche Hüfte. Zuletzt bestätigte Beckenbauer, dass er einen Augeninfarkt erlitten habe und auf dem rechten Auge „wenig bis gar nichts“ sehe. „Ich habe ja schon länger gesundheitliche Probleme. Das ist bekannt“, sagte Beckenbauer der Bild. „Jetzt war ich zuletzt in einer Spezialklinik, weil Durchblutungsstörungen im Auge festgestellt wurden.“