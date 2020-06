Franz Beckenbauer würdigt Bayern-Meistertrainer Hansi Flick: "Am Ende ein regelrechter Triumphzug"

Der letzte Bundesliga -Spieltag steht am Samstag an - und der FC Bayern München wird nach der Partie beim VfL Wolfsburg zum achten Mal in Folge die Meisterschale in Empfang nehmen. Dass die Bayern sich den Titel nach schwierigem Beginn auch in dieser Spielzeit vorzeitig gesichert haben, ist nach Ansicht von Ehrenpräsident Franz Beckenbauer vor allem das Verdienst von Trainer Hansi Flick . "Flick ist es gelungen, die Mannschaft aus der Lethargie zur Meisterschaft zu führen. Es war am Ende ja ein regelrechter Triumphzug" , sagte Beckenbauer der SportBild. Der Rekordmeister hatte den erneuten Titelgewinn in der vergangenen Woche mit einem 1:0-Erfolg bei Werder Bremen unter Dach und Fach gebracht .

Beckenbauer lobt "menschlichen Umgang" von Flick

Der "Kaiser", der sich in den vergangenen Jahren auch aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Öffentlichkeit zunehmend rar gemacht hat, lobte vor allem Flicks "menschlichen Umgang" mit den Spielern. "Sie sind schließlich keine Maschinen, sondern sensible, manchmal sehr sensible Menschen", ergänzte der 74 Jahre alte Beckenbauer, der in den Saisons 1993/1994 und 1995/1996 zweimal als Interimstrainer bei den Münchenern eingesprungen war und in dieser Funktion den Meistertitel 1994 sowie den UEFA-Cup 1996 gewonnen hatte. Flick sei ja "nach außen eher ein leiser Vertreter", so Beckenbauer. "Aber: Wer am Spielfeldrand pausenlos brüllt, hat vorher seine Arbeit meistens nicht richtig gemacht."