Stadion-Besucher Franz Beckenbauer lobt Bayern und Frankfurt: "Hervorragendes Fußballspiel"

Die Bayern hatten ohne Zuschauer nur kurz Probleme, gewannen letztlich aber deutlich mit 5:2. Beckenbauer - mit Kappe, Mundschutz und weißen Turnschuhen neben seinem Ehrenpräsidenten-Kollegen Uli Hoeneß und FCB-Präsident Herbert Hainer sitzend - war extra für das Spiel aus Salzburg angereist. Und er sollte es nicht bereuen: "Kompliment an beide Mannschaften, das war wirklich sehr, sehr guter Fußball", lobte die einstige Lichtgestalt des deutschen Fußballs. "Die Bayern sind in einer sehr starken Verfassung. Aber die Frankfurter haben auch sehr gut gespielt." Laut Beckenbauer war es ein "sehr interessantes Spiel".

Franz Beckenbauer auf Bayern-Tribüne: Ehre für Spieler und Trainer

Der "Kaiser" hatte sich in der vergangenen Woche in der Öffentlichkeit mit einem Bild-Interview zurück gemeldet. Darin sagte er, dass er in den geplanten Geisterspielen der Bundesliga durchaus einen Nachteil für Borussia Dortmund im Meister-Rennen mit dem FC Bayern sehe. "Für die Dortmunder wird es nicht leicht, ohne die 80.000 Fans im Rücken zu spielen. Nicht ohne Grund sind sie das heimstärkste Team", so Beckenbauer. Als Zuschauer begrüßte er nun den Bundesliga-Neustart: "Ich denke schon, dass man das vertreten kann, wenn sich alle an die Regeln halten."