Schwimm-Meisterin Franziska Hentke über Olympia : "Ich bin weiterhin gut für eine Medaille"

In Berlin konnte auch Franziska Hentke wieder lachen. Eine Woche nach der Enttäuschung über Platz vier bei der WM in Gwangju holte sich die Schwimmerin aus Magdeburg souverän den Titel bei der deutschen Meisterschaft über die 200 Meter Schmetterling. Im Rahmen der Finals mit zehn deutschen Meisterschaften, bei denen insgesamt 178 000 Zuschauer und bis zu zwei Millionen Fans vor den TV-Bildschirmen zuguckten, sprach Hentke über die Finals und ihren Plan bis zum Karriereende.

Franziska Hentke (30): Für mich ist es nichts Neues, nach der WM noch Wettkämpfe zu schwimmen. Ich wollte in Berlin zeigen, dass ich die guten Zeiten draufhabe. Zudem ist die Idee mit den Finals 2019 super. Es ist auch eine gute Idee, die erste Veranstaltung dieser Art in der Bundeshauptstadt durchzuführen. Es ist gut, dass die Randsportarten neben dem Fußball mehr Aufmerksamkeit bekommen! Ich hoffe, dass diese Idee Zukunft hat und sich noch ausweitet.

Aufgrund unserer Leistungen wurde in den vergangenen Jahren sicherlich weniger berichtet. Wir können nur versuchen, uns durch unsere Leistungen wieder ins Rampenlicht zu bringen. Ich hoffe, dass wir das bei den Olympischen Spielen in Tokio zeigen können. Dann geht es medial nach vorn und die Politik steckt wieder mehr Vertrauen in uns und fördert den Sport vielleicht wieder mehr.

Ziele für Olympia 2020? "Ich bin weiterhin gut für eine Medaille"

Wir werden versuchen, in der Technik stabiler zu werden. Ich will möglichst schnell mein Ticket für die Spiele lösen. Ich bin weiterhin gut für eine Medaille und greife in Tokio noch einmal an.