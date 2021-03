Franziska Roeder: Von der Corona-Schnelltesterin zur Landesmeisterin

Franziska Roeder hat nicht nur sichere Übungen geturnt, sie hat zudem für Sicherheit gesorgt. Die neue Landesmeisterin im Gerätturnen vom VfL Eintracht Hannover ist in Sachen Corona-Schnelltests überaus versiert, und so hat sie diese vor dem ersten Wettkampf seit langer Zeit selbst durchgeführt. Manchem Mädchen dieser niedersächsischen Endrunde dürfte das zusätzliche Nervosität genommen haben. Dafür spricht jedenfalls, dass es im Leistungszentrum Badenstedt gute Ergebnisse gab und sich acht Athletinnen für die deutsche Meisterschaft bei den Damen oder in der Jugend qualifizierten. „Ich bin sehr zufrieden, das ist ein Erfolg“, sagte Landestrainerin Annette Lefebre. Anzeige

Die 22-jährige Röder ist Biochemiestudentin an der MHH, sie schreibt gerade ihre Masterarbeit und hat alle Hände voll zu tun, trainierte dennoch täglich für die Landesmeisterschaft. Viele Wettkämpfe gibt es wegen der Pandemie ja nicht, zuletzt turnte Roeder im vergangenen Oktober in der 1. Bundesliga. „Es ist sehr wichtig, die Mädchen brauchen diese Atmosphäre, ein Kampfgericht, die gewisse Aufregung“, erklärt Lefebre.

Roeder siegt mit 47.400 Punkten Angespannt war auch Roeder, sie meisterte ihr Programm jedoch ohne Sturz und kam auf insgesamt 47,400 Zähler, das ist ein gutes Ergebnis. „Franziska war sehr stabil“, lobte Lefebre. Zweite wurde Karina Schönmaier (16 Jahre) von Blau-Weiss Buchholz. Finja Sefken vom VfL Eintracht und von der Bundesliga-Riege der KTG belegte Rang drei, die 23-Jährige sammelte 45,250 Zähler. Diesen Platz teilte sie mit KTG-Kollegin Anna Heinemann.

In der Altersklasse bis 14 Jahre siegte Anna Wolpers (Vordorf) vor Sarah Heinemann (Schladen), beide gehören zur Erstligariege der KTG und kennen sich bestens von den täglichen Einheiten in Badenstedt. Bronze ging an Yella Wagenschein (Wolfenbüttel). Bei den bis Zwölfjährigen hatte Juli Fleur Fiedrich vom VfL Eintracht einen großen Auftritt. Sie turnte zum ersten Mal eine Kür und gewann Silber mit 41,650 Punkten.

Turnwettkämpfe trotz Corona möglich „Bei einem Probewettkampf hat es vor einigen Wochen nicht so gut geklappt, Juli war etwas traurig. Dann haben wir viel an der Stabilität gearbeitet. Und jetzt hat sie einen tollen Wettkampf geturnt, das war ein Highlight“, sagte Lefebre. In dieser Konkurrenz siegte Miriam Heese (Wolfenbüttel), Sophia Kratochwille vom TC Arnum landete auf Position drei.

Nur zwölf Personen durften gleichzeitig in die große Badenstedter Halle, es gab drei Durchgänge, die Turnerinnen der verschiedenen Altersklassen begegneten sich nicht. Dazu Corona-Schnelltests und regelmäßige Lüftungen. „Mit so einem Konzept kann man Wettkämpfe stattfinden lassen, das ist eine wichtige Erkenntnis“, sagte Lefebre. Dieser Meinung schloss sich Stefan Roeder an, Teammanager der KTG-Riege: „Es gibt ohnehin nur wenig Wettkämpfe im Turnen. Fallen die dann noch aus, ist das schlimm für die Mädchen und diesen Sport.“