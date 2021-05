Laporte erhält Genehmigung von der FIFA: ManCity-Profi ab sofort für Spanien spielberechtigt

Der Franzose Aymeric Laporte vom englischen Meister Manchester City ist ab sofort für Spanien spielberechtigt. Die FIFA habe dafür die Genehmigung erteilt, nachdem der 26 Jahre alte Innenverteidiger am Dienstag die spanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, berichtete die Fachzeitung L'Équipe am Freitag unter Berufung auf den Weltverband. La Roja-Trainer Luis Enrique könnte ihn also für die EM nominieren. Der EM-Einsatz von Kapitän und Abwehrchef Sergio Ramos von Real Madrid ist wegen einer Sehnenverletzung am linken Bein fraglich.

