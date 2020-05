Frauen-Bundesliga wird am 29. Mai fortgesetzt - DFB-Präsident Keller: "Bedeutender Schritt"

Als europaweit erste Frauen-Profiliga will die Bundesliga ab dem 29. Mai ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison fortsetzen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch nach einer Managertagung der zwölf Erstligisten mitteilte, soll auch im DFB-Pokal noch ein Sieger ermittelt werden.

Sechs Spieltage stehen noch aus, in der Tabelle führt der noch ungeschlagene VfL Wolfsburg vor dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim. Das Saisonfinale ist für den 28. Juni 2020 geplant. Das Endspiel im DFB-Pokal soll am 4. Juli in Köln stattfinden, zuvor sollen am 2. und 3. Juni zunächst das Viertelfinale und dann am 10. und 11. Juni das Halbfinale ausgetragen werden.

Um Punkte geht es wieder am Freitag kommender Woche ab 14.00 Uhr mit der Begegnung der Wolfsburgerinnen gegen den 1. FC Köln, der 1. FFC Frankfurt und der SC Sand setzen am Abend (19.15 Uhr/Eurosport und Magentasport) den 17. Spieltag fort. Elf von zwölf Klubs hatten sich in einer vorherigen Videoschalte für eine Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen. Der 1. FC Köln enthielt sich der Stimme.