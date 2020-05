Frauen: 2. Liga und Regionalligen werden abgebrochen, keine Absteiger

Nach Informationen des SPORT BUZZERS wird die seit zwei Jahren eingleisige 2. Bundesliga ebenfalls abgebrochen und in der neuen Saison – wann auch immer diese beginnt – wieder zweigleisig. Nicht zuletzt, weil es auch hier keine Absteiger geben soll.

Regionalliga Nord: So stimmten die 18 Klubs bei der NFV-Videokonferenz

Tabellenführer SV Werder Bremen und der hinter den nicht aufstiegsberechtigten VfL Wolfsburg II und TSG Hoffenheim II viertplatzierte SV Meppen würde am grünen Tisch den Aufstieg in die 1. Liga feiern. Diese Entscheidungen sollen auf dem außerordentlichen DFB-Bundestag am 25. Mai beschlossen werden.

Fünf Aufsteiger aus den Regionalligen

Auch in der Regionalliga Nord wird es höchstwahrscheinlich keine Absteiger geben – und weil der SV Hen­stedt-Ulzburg und Hannover 96 keine Lizenz für die 2. Liga beantragt haben –, auch keinen Aufsteiger. Stattdessen steigen die vier Erstplatzierten aus den übrigen vier Regionalliga-Staffeln sowie der Zweitplatzierte aus der Regionalliga West direkt auf.