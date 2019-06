DFB-Frauen treffen auf Schweden - Das sagt Martina Voss-Tecklenburg zum Viertelfinal-Gegner

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in Rennes auf Schweden. "Das wird ein 50:50-Spiel. Wir kennen die Stärken der Schwedinnen und wissen, dass auch sie alles wieder reinwerfen" , sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Das Drei-Kronen-Team gewann im Achtelfinale knapp mit 1:0 (0:0) gegen Canada. In den vergangenen Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Schweden jubelten fast immer die DFB-Frauen. Das letzte Duell ist noch gar nicht so lange her: Bei einem Testspiel im April besiegte die Mannschaft von Voss-Tecklenburg die Schwedinnen mit 2:1.

"Wir werden uns jetzt nochmal gut vorbereiten und uns nicht zurücklehnen oder darauf bauen, dass wir das letzte Spiel gegen Schweden gewonnen haben. Wir nehmen die Aufgabe so an, wie sie kommt", sagte die Bundestrainerin.