Wegen Corona: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will mit größerem Kader zur EM

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wünscht sich für die Europameisterschaft in England im Sommer wegen der Pandemie größere Kader als üblich. "Wir könnten Infektionen haben, obwohl wir uns gut verhalten und bestmöglich impfen lassen. Deshalb plädiere ich für eine Vergrößerung der Kader, also dass wir statt wie bisher 23 Spielerinnen vielleicht 25 oder 26 nominieren dürfen. So könnten kurzfristige Ausfälle aufgefangen werden", sagte die 54-Jährige der Sport Bild.

