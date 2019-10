Girls, Goals, Goals - Drei Spiele, drei Siege, 26:0 Tore, wer will diese DFB-Damen auf dem Weg zur EM-Endrunde in England stoppen? In der Partie Griechenland gegen Deutschland am Dienstag (14 Uhr) in Thessaloniki sind die Rollen ebenso klar verteilt wie zuvor beim 8:0 in Aachen gegen die Ukrainerinnen.

Die überragende Spielerin im deutschen Team gegen die Ukraine war Lina Magull vom FC Bayern München mit drei Treffern. ,,Wir wollen weiterhin keine Zweifel an der Qualifikation für die Endrunde aufkommen lassen", hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schon vor dem Länderspiel-Doppelpack in Aachen gegen die Ukraine und in Griechenland die Devise ausgegeben - und ihr umformiertes Team hält sich bravourös daran.

Die Frage ist nicht, ob Deutschland sich für die EM qualifiziert, sondern wann bzw. mit welchem Vorsprung. Vor dem Tabellenzweiten aus Irland haben die ,,Nationalelfen" bereits sechs Zähler gut. Die Griechinnen steigen erst mit der Partie gegen Deutschland am Dienstag ins Geschehen ein. Die griechische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft dürfte, bei allem Respekt, ebenfalls nur ein Sparringspartner sein. Das Team hat seit April 2017 (!) kein Pflichtspiel mehr absolviert und das letzte Test-Länderspiel datiert aus dem November 2018. Auf Platz 66 der FIFA-Weltrangliste, hat Griechenland mit seinen Fußball-Damen noch nie an einer EM- oder WM-Endrunde teilgenommen und bildet damit das krasse Gegenteil seiner doch etwas erfolgreicheren Herren-Mannschaft ab. Die ,,Hellenen" wurden 2004 Europameister und nahmen zuletzt 2010 und 2014 an der WM teil.

,,Wir wollen unsere Mannschaft mit Blick auf die EURO 2021 perspektivisch verjüngen", erklärt Martina Voss-Tecklenburg, die Verena Schweers vom FC Bayern München nur noch als ,,Backup-Spielerin" einsetzen wird. Bei der voraussichtlichen Aufstellung für das Spiel in Griechenland setzt ,,MVT" auf die Doppel-Torschützin Klara Brühl vom SC Freiburg und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg im Angriff. Ebenfalls gesetzt ist wohl die Dreifach-Torschützin Lina Magull.

Wie sehe ich das Spiel Griechenland gegen Deutschland bei der EM-Qualifikation der Frauen live im TV?

Das ZDF zeigt Griechenland gegen Deutschland bei der EM-Qualifikation der Frauen am Dienstag ab 14 Uhr live im Free-TV. Reporterin: Claudia Neumann.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream? Ja, das ZDF zeigt die Partie Griechenland gegen Deutschland in der EM-Qualifikation der Frauen am Dienstag auch im kostenlosen Livestream auf seiner Homepage und in der Mediathek.

