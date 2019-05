Der letzte Schritt: Nur noch ein Sieg trennt die 96-Frauen von der Regionalliga!

"Wir sind alle heiß und bis in die Fingerspitzen motiviert." Marcel Geisenhainer, Trainer der Fußballerinnen von Hannover 96, sieht eine der Grundvoraussetzungen, um die Saison am Sonntag erfolgreich abzuschließen, als erfüllt an. Um 14 Uhr (im Liveticker im SPORTBUZZER) trifft seine Mannschaft auf neutralem Platz in Barsinghausen auf Blau-Weiss Hollage, es geht um die Niedersachsenmeisterschaft - und es geht um noch viel mehr...

Nur einer der Meister geht hoch

96 hat sich bei zwei Niederlagen mit 22 Siegen in 24 Spielen und einer Torbilanz von 119:15 in souveräner Manier die Meisterschaft in der Oberliga Ost gesichert. Hollage blieb in der Staffel West sogar ungeschlagen, schloss die Runde mit 17 Siegen aus 20 Partien und 89:13 Toren ebenfalls auf dem ersten Platz ab. Doch nur eine der beiden Mannschaften steigt in die Regionalliga auf und erntet damit den Lohn für eine starke Saison. "Beide hätten es verdient hochzugehen", findet nicht nur Geisenhainer.