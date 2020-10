Frauen-Landesliga: 1. FC kassiert erste Pleite, Fallersleben fehlt die Effektivität

VfB Fallersleben - SVG Göttingen 0:1 (0:1). Ein Sonntagsschuss der Gegner hat gereicht: Wieder eine dominante Vorstellung des VfB, wieder kein Sieg. "Das ist sehr schade", sagt Coach Uwe Hahn, denn: "Es war gefühlt wieder ein Spiel auf ein Tor, doch es hapert an unserer Chancen-Verwertung. Das war das bisher beste Spiel, das ich von meiner Mannschaft gesehen habe." Sein Team müsse vor dem Kasten schneller agieren und weniger überlegen, "nicht noch einmal querlegen, sondern einfach den Abschluss suchen. Ich muss aber auch ein Kompliment an die gegnerische Torfrau aussprechen." SVG-Keeperin Lena-Marie Schröder hielt die Gäste mit starken Paraden im Spiel. "Für uns ist das bedauerlich und die Enttäuschung war groß. Wir werden Torabschlüsse in dieser Woche genauer thematisieren und weiter hart arbeiten, dann kommen die Erfolge von selbst."

MF Göttingen - 1. FC Wolfsburg 3:0 (1:0). Die Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg mussten nach zuletzt vier Siegen in Folge die erste Niederlage hinnehmen, verloren zudem die Tabellenführung und rutschten auf den dritten Tabellenplatz ab. Trainer Peter Kasny ehrlich: "Man muss sagen, dass der Gegner richtig gut war und völlig verdient gewonnen hat." Seine Mannschaft war "noch nicht bereit für das Top-Spiel", so Kasny, denn auch "vom Kopf her waren wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht da, und dann ist es schwer, sich noch einmal reinzukämpfen." Man müsse anerkennen, dass "der Gegner einfach besser war." Zurückwerfen wird die Pleite die Wolfsburgerinnen nach dem gelungenen Saisonstart aber nicht, Göttingen zählt zu den Titel-Favoriten-

Tore: 1:0 (13.) Heyroth, 2:0 (57.) Heyroth, 3:0 (78.) Duwe.